Варшава, , 12:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 29 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 9 387 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 102 человека, у 90 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 008 294 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 875. В больницах по состоянию на 28 октября находятся 6 175 пациентов с COVID-19. Из них 521 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.