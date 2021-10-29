Самара, , 12:58 — REGNUM Механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19 в Самарской области поручил отработать глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Самоизоляция

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона. В ходе заседания было принято решение ввести обязательную самоизоляции для не вакцинированных и неработающих жителей старше 60-и лет.

«Покинуть жилье разрешается только в случаях, когда нужно приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется экстренная медицинская помощь. Также, можно вынести мусор, выгулять домашних животных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудников старше 60-ти лет, а также лиц, которые имеют хронические заболевания руководство предприятий должно перевести на удаленный формат работы на четыре недели.

«Этот же период для данной категории работников рекомендовано использовать, если нет медицинских противопоказаний, для вакцинации от коронавирусной инфекции с последующим формированием иммунитета», — сообщает пресс-службы.

Отмечается, что глава области поручил чиновникам встретиться с крупнейшими работодателями региона и обсудить вопрос предоставления двух оплачиваемых выходных дней для работников, которые проходят вакцинацию от COVID-19 (в день прививки и на следующий день).

Сообщается, что эти дополнительные нововведения могут вступить в силу после отмены режима нерабочих дней, которые начались в области 25 октября и продлятся по 7 ноября.

«Важно, чтобы жители Самарской области соблюдали рекомендации эпидемиологов, врачей и экспертов. Максимально использовали нерабочие дни для самоизоляции и вакцинации. Прививка — это доступная для каждого человека возможность защитить жизни и здоровье свое, родных и близких людей», — приводит пресс-служба слова Азарова.