Балашиха, Московская область, , 12:59 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 29 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 187 человек. Следом за Балашихой идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 171 человек. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 158 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2556 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 29 октября в шести городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

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