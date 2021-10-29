Москва, 29 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) напомнили про его депутатский иммунитет, адвокатам будет над чем поработать, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Лось

«С перепуга или от незнания, депутат забыл про свой иммунитет: по закону сотрудники полиции не имеют права проводить досмотр транспортного средства, в котором находится депутат Госдумы или любой другой «спецсубъект». Также закон запрещает досматривать, обыскивать и задерживать любой «спецсубъект». Более того, его не имеют права отстранить от управления транспортным средством, поставив авто на штрафстоянку», — отметил экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в телеграм-канале.

Если в случае с Рашкиным так и произошло, вследствие его неграмотности, адвокатам есть над чем поработать, уверен эксперт.

«Тем более, что и привлечение любого «спецсубъекта» к суду по административному делу может быть лишь с согласия Генпрокурора», — напомнил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине.