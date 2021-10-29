История вопроса

Юбилеем называют празднование годовщины какого-либо события, с момента которого прошло круглое количество лет, или хотя бы кратное пяти.

С античных времён такими событиями обычно являлись моменты восшествия на трон правителей или правящих династий. Позже стали праздновать юбилеи с момента основания государств, городов, организаций, а также с момента каких-либо значимых событий в жизни общества. Частные юбилеи, как правило, проводятся по поводу дня рождения, свадьбы, начала трудовой деятельности и т.п.

Памятные даты обычно устанавливаются государством или общественными организациями. Они посвящены каким-то событиям в прошлом, и их целью является сохранение в народе памяти о данном событии. В отличие от праздников, памятная дата – более широкое понятие, она может иметь целью сохранение памяти о каком-то трагическом событии, например, о начале войны.

В каждой стране есть свои календари памятных дат. Оценка приемлемости и исторического значения события у разных социальных и национальных групп может быть разной. Поскольку в прошлом можно найти большое количество событий, память о которых необходимо сохранять, некоторые издания и организации составляют тематические календари памятных дат, например, календарь военных побед русской армии.

