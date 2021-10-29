Москва, 29 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Сегодня, 29 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму артисту балета, балетмейстеру Михаилу Лавровскому. Ему исполнилось 80 лет, сообщается на сайте правительства РФ.

Балет

Председатель правительства подчеркнул, что талант, виртуозная техника, особая выразительность, экспрессия и обаяние позволили создать Лавровскому множество ярких образов.

«Благодаря Вашему педагогическому мастерству появилось новое поколение одаренных артистов, ставших настоящими звёздами», — отметил Мишустин и пожелал Лавровскому здоровья и творческих успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2021 года в Сочи состоялся VIII Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира».

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