Москва, , 13:02 — REGNUM Кадровые решения президента России Владимира Путина не анонсирует Кремль. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 29 октября журналистам на фоне слухов о возможной смене глав в ряде регионов.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля просили, ожидается ли осенью или зимой ротация руководителей регионов и есть ли связь между успехами субъектов РФ в борьбе с COVID-19 и кадровыми решениями.

«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможной отставке губернатора Саратовской области Валерия Радаева текущей осенью или предстоящей весной. В пресс-службе Радаева заявили, что он продолжает работу.

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