Чита, 29 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Бывшему сити-менеджеру Читы Олегу Кузнецову, получившему суровый приговор за взятки имущественными услугами на сумму 10 млн рублей, не удалось его обжаловать. Как сообщает сегодня, 29 октября, прокуратура Забайкалья, Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрев жалобы бывшего руководителя администрации городского округа «Город Чита» Олега Кузнецова и его защитников, отклонил их в полном объеме.

Ksonline.ru Взятка

Напомним, ранее суд установил, что в период с апреля по август 2016 г. и.о. руководителя администрации Читы Олег Кузнецов получил от предпринимателей взятку в виде незаконного оказания ему и его сожительнице услуг имущественного характера, связанных с благоустройством подъезда к дому и придомовой территории дома на сумму более 2,3 млн рублей.

Кроме того, в ноябре — декабре 2016 г. руководитель администрации города получил от этих же предпринимателей взятку в виде незаконного оказания ему и его сожительнице услуг имущественного характера, связанных с выполнением работ по восстановлению сгоревшего дома, а также иного имущества — предметов мебели и быта на сумму более 7,6 млн рублей. За оказанные услуги чиновник оказывал покровительство предпринимательской деятельности. Свои действия в пользу предпринимателей он не считает незаконными, в связи с этим полагал допустимым получать от них за это имущественные услуги, считая это нормальным явлением для чиновника.

Данное уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра правительства Забайкальского края Олег Кузнецов был задержан в феврале 2020 г. В ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

В июне 2021 года он был осуждён за получение взяток имущественными услугами на сумму 10 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также: Взятки экс-мэра Читы потянули на 12 лет колонии