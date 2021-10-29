Флоренция, Италия, , 12:50 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» планирует отдать в аренду российского нападающего Александра Кокорина. Об этом 29 октября сообщает La Gazzetta dello Sport.

Александр Кокорин Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации издания, это может произойти в зимнее трансферное окно. На его место Кокорина клуб планирует приобрести нового форварда.

Отмечается, что летом поднимался вопрос о продаже Кокорина, но тогда руководство клуба хотело добиться того, чтобы тот восстановил свою форму.

Напомним, в 2021 году Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» за €4,5 млн. Его контракт рассчитан до 2024 года. Всего за итальянский клуб он сыграл семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.