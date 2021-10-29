Киев, , 12:50 — REGNUM Разблокирование минских переговоров будет способствовать установление мира в Донбассе. Такое мнение 29 октября высказал сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко в эфире телеканала «Наш».

Юрий Бойко Government.ru

"Мы (ОПЗЖ) давно говорили о том, что если не идти вперед политическим путем — то рано или поздно будет обострение на линии разграничения, будут трагедии. Если армия стоит напротив армии — то рано или поздно кто-то выстрелит. Для достижения мира на Донбассе принципиально важно разблокировать минский процесс. Это подтвердили все участники, и все наши международные партнеры, в том числе и официальные представители США», — сказал он.

Также Бойко добавил, что, по его мнению, у нынешних украинских властей нет политической воли для урегулирования конфликта, что стало причиной блокировки и минского, и нормандского форматов.

«Сейчас нормандский процесс практически заблокирован, а в минском формате, кроме обвинений и громких обличительных вещей, ничего нет. Он стоит на месте, а это очень опасная ситуация, потому что у нас уже не «замороженный», а тлеющий конфликт, который то и дело вспыхивает обострениями», — отметил депутат Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние 24 часа три раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).