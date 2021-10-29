Рязань, 29 октября 2021, 12:53 — REGNUM Проект бюджета Рязанской области на 2022 год впервые внесён в облдуму в электронном формате, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства региона.
Главный финансовый документ нацелен на выполнение всех социальных обязательств, на реализацию поручений президента РФ и народного бюджета, который широко обсуждался с общественностью.
В печатном формате проект регионального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов занял бы две тысячи страниц.