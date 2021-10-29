Рязань, , 12:53 — REGNUM Проект бюджета Рязанской области на 2022 год впервые внесён в облдуму в электронном формате, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства региона.

Бюджет Gosrf.ru

Главный финансовый документ нацелен на выполнение всех социальных обязательств, на реализацию поручений президента РФ и народного бюджета, который широко обсуждался с общественностью.

«Документ отправлен в цифровом формате. Все депутаты областной думы смогут работать с законопроектом также в электронном виде, это важно. Выполнение народной программы будем контролировать достаточно серьёзно. И, конечно, очень важно, что в бюджете зафиксирована цифра, направленная на развитие Рязанской области. Важно создание новых производств, рабочих мест, соответственно генерация новых налогов», — отметил губернатор Николай Любимов.

В печатном формате проект регионального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов занял бы две тысячи страниц.