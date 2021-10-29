Посёлок Тельмана, Ленинградская область, 29 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области перед судом предстанет директор ООО «ЭВРИКАл», которого обвинили в умышленном повреждении воинских захоронений погибших защитников Отечества времен Великой Отечественной войны в Тосненском районе — на территории Тельмановского рубежа. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

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«Тосненская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется в повреждении расположенных на территории Российской Федерации воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов, в отношении воинских захоронений увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны», — уточнили в ведомстве.

Как установило следствие, в период с марта по июнь 2021 года, обвиняемый, осознавая, что на территории, принадлежащей возглавляемому им юридическому лицу ООО «ЭВРИКАл», находятся утраченные воинские захоронения, увековечивающие память воинов погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, организовал проведение земельных работ. Таким образом нанес ущерб историко-культурному значению этих захоронений.

«В ходе проведения поисковых работ, организованных на указанном земельном участке, обнаружены останки более 100 павших воинов, а также боеприпасы. В настоящее время работы не завершены, — пояснили в региональной прокуратуре. — После вручения обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Тосненский городской суд Ленинградской области».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в годы войны на Тельмановском рубеже шли ожесточенные бои, там погибли тысячи воинов Красной Армии из-за чего это место назвали «Долиной смерти».