Москва, 29 октября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Российская сторона предложила Италии рассмотреть возможность организации совместного пилотного проекта по внедрению автономного судовождения в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ по итогам пятого заседания российско-итальянской рабочей группы по транспорту.

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Предполагается привлечь к проекту компании из обеих стран. Стороны обсудили также вопросы использования беспилотного транспорта на автомобильных трассах и преодоление в транспортной сфере последствий пандемии коронавируса.

В Минтрансе отметили, что в ходе встречи было названо основное направление для сотрудничества Москвы и Рима. Это наращивание объёмов перевозимого груза между Европой и Китаем через РФ.

Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество в области дорожного хозяйства, транспортного образования и автомобильного сообщения.

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