Вена, 29 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом до конца текущего года, заявил глава австрийской компании-инвестора OMV Альфред Штерн.

Gazprom.ru «Северный поток»

«Проектная компания (Nord Stream 2 AG) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, одну из двух ниток российского газопровода «Северный поток — 2» уже заполнили техническим газом, а на второй продолжаются пусконаладочные работы. Новый газопровод будет поставлять газ из России в Германию через Балтийское море вместе с уже существующим газопроводом «Северный поток».

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