Москва, , 12:43 — REGNUM На российском рынке электроэнергии меры антимонопольного регулирования работают недостаточно эффективно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил директор центра исследований в электроэнергетике ВШЭ Сергей Сасим. Так он прокомментировал прогнозы Минэкономразвития РФ о том, что электроэнергия в России к 2050 году может подорожать на 26%.

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«На мой взгляд, самым эффективным механизмом, который бы позволил оптимизировать цены, является развитие конкурентных отношений на оптовом и розничном рынке электроэнергии, — сказал Сасим. — Меры антимонопольного регулирования работают недостаточно эффективно, позволяя усиливать рыночную власть отдельных участников рынка. Без реформирования принципов рыночной торговли достижение параметров низкоуглеродного развития может сопровождаться избыточной ценовой нагрузкой на конечного потребителя».

При этом он предположил, что население РФ не почувствует названного роста цен.

«Граждане защищены от трансляции роста оптовых цен мерами государственного регулирования, — сказал Сасим. — Электроэнергия населению поставляется по ценам, устанавливаемым государством на уровне ниже рыночных. Конечные цены для населения индексируются на уровне, близком к инфляции, а общий коммунальный платеж ограничен ростом совокупной платы граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, РФ располагает всеми необходимыми видами ресурсов, чтобы в полной мере обеспечивать спрос на электроэнергию.

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