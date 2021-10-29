Цхинвал, 29 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Южную Осетию на следующей неделе из России доставят новую партию вакцин от COVID-19. Об этом 29 октября сообщил агентству «Рес» министр здравоохранения Южной Осетии Сослан Наниев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Очередная партия, 2 тыс. доз «Спутник V» и «Спутник Лайт» будет доставлена в республику, — сказал глава минздрава. — Вакцинация жителей республики будет продолжена».

Первую партию российской вакцины в Южную Осетию доставили в конце апреля. За это время в республике привились более 1 тыс. человек. Президент республики Анатолий Бибилов привился препаратом «Спутник V» в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии, по данным на 28 октября, под наблюдением врачей находилось более 2200 человек, заразившихся коронавирсом, из которых 200 — в «красной зоне» медцентра.