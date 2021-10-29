Улан-Удэ, 29 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Бурятии пресечена деятельность экстремистского сообщества праворадикалов. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, члены группировки планировали «акции прямого действия» против представителей власти, правоохранителей и приезжих из других стран.

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В деятельность организации, как отмечается, активно вовлекали молодых людей, в том числе из учебных заведений, распространяя среди них праворадикальную идеологию.

«В отношении организатора и трех активных участников структуры возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») УК РФ», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали экстремистов, связанных с террористами на Ближнем Востоке и склонявших к террористической деятельности трудовых мигрантов в России.

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