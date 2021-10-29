Москва, , 12:41 — REGNUM Новый тип финансовых пирамид использует привычку игроков зарабатывать игровые валюты в виртуальных мирах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Игровой процесс © kerbalspaceprogram.com

«Пирамида появляется, когда игру предлагают привести друга, который тоже должен заплатить, и заработать на этом. Но игроков не пугает и это, потому что привести друга им сейчас зачастую предлагают и вне игровых миров.

Проверять наличие у создателей игры лицензии ЦБ РФ на осуществление деятельности на финансовых рынках игроки не будут.

Многие крупные социальные сети раскручивались при помощи «приглашений», а чтобы приглашённый смог полноценно участвовать в жизни сети, ему предварительно придётся поработать.

Купон на скидку для всей семьи тоже подразумевает, что человек будет потреблять не в одиночку. Поэтому нет ничего, что напугало бы или насторожило игроков.

Разница в том, что социальная сеть или магазин, раздавший купоны, никуда не убегают. Максимум, что они могут натворить — это продать нам много чего-то невкусного или потратить наше время без пользы.

Мошенники отличаются тем, что в некоторый момент они исчезают с добычей. Воспрепятствовать этому могут только сами операторы игровых платформ. Ведь мошенники часто действуют на готовых платформах — это несравненно дешевле, чем разрабатывать собственные.

Если операторы игровых платформ не хотят приобрести репутацию тихих гаваней для мошенников и попасть однажды под административный запрет, то должны сами отслеживать криминал.

Что касается NFT-игр, то, на мой взгляд, это точная копия голландской «тюльпановой лихорадки» XVII века. В тюльпанах, в общем-то, нет ничего зловещего, мы все их любим.

Но в Голландии в 1636 году увлечение разведением тюльпанов приобрело характер массового помешательства, которое даже назвали «тюльпаноманией». За редкую луковицу селекционер мог отдать дом.

На глазах у народных масс создавались огромные состояния, и попытать счастья решился едва ли не каждый. После того, как их купил каждый, охваченный лихорадкой, новых покупателей не осталось, и пузырь лопнул.

Бум длился недолго, всего два года, но запомнился навсегда. При этом собственно мошенничество отсутствовало. Причиной пузыря была всеобщая надежда на быстрое обогащение.

Так и в случае NFT-игр, злоумышленником может оказаться не кто-то один конкретный, а наше собственное желание быстро заработать за счёт другого», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый тип финансовых пирамид появился в России, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

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