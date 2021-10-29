Орел, , 12:41 — REGNUM В Орле перед судом предстанет 22-летняя жительница Орла, которая обвиняется в систематическом истязании своего маленького сына, также она обвиняется по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 октября старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин, в настоящее время расследование дела завершено.

Ребенок Pixabay.com

По версии следствия, обвиняемая с ноября 2020 года по июнь 2021 «систематически, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения, наносила своему ребенку побои, совершала в отношении него иные насильственные действия, причиняя ему тем самым физические страдания, чем подвергала его истязанию».

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Орловской области уточнили, что мальчик 2019 года рождения в настоящее время находится в специализированном учреждении, решением суда мать ограничена в родительских правах.

Уголовное дело в отношении женщины с утверждённым обвинительным заключением направлено в Заводский районный суд Орла.