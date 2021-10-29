Манчестер, Великобритания, 29 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Определились соперники женской сборной России по футболу на групповом этапе чемпионата Европы — 2022. Жеребьёвка турнира прошла 28 октября в Манчестере (Великобритания).

Ann Odong Женский футбол

Сборная России попала в группу С, где сыграет с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии.

В группе A выступят сборные Англии, Австрии, Норвегии и Северной Ирландии. В квартете B сыграют команды Германии, Дании, Испании и Финляндии. А в группе D поборются сборные Франции, Италии, Бельгии и Исландии.

Женский чемпионат Европы по футболу состоится с 6 по 31 июля 2022 года в восьми английских городах. Финал пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».