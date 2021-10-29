Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки участниками прививочной кампании от COVID-19 стали более пяти тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 октября.

Вакцина от коронавируса Минобороны России

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В настоящее время прививку от COVID-19 получили 1 млн 633,64 тыс. человек (+ 5 233 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 591,81 тыс. человек (+ 1 957 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2,7 млн человек.

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