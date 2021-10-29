Посёлок Солнечное, Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по заявлению о хищении 60 млн рублей из частного дома генерального директора строительной фирмы. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Деньги в сейфе Комбакова Юлия © ИА Красная Весна

С заявлением об ограблении 44-летний директор строительной компании обратился в полицию через службу «112» вечером 28 октября. По словам потерпевшего, в период с середины сентября 2021 года по 19:30 мск 28 октября неизвестный преступник проник в его дом на 4-м проезде в поселке Солнечное Курортного района. Злоумышленник взломал сейф, принадлежащий компании, и похитил оттуда 60 млн рублей.

«Дом был оборудован охранной сигнализацией, но за указанное время сигнализация не срабатывала. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Отметим, по сведениям ряда СМИ, жертвой ограбления стал генеральный директор «НСК-Механизация» Даниил Энгельк. Совладелец подрядчика «ЭкспоФорума», ТЦ «Охта Молл», «Славянка» и элитных жилых комплексов.