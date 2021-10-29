Джакарта, 29 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что понимает многочисленные критические замечания в адрес правительства, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Я также понимаю, что существует много критики в адрес правительства, особенно по вопросам, которые мы не смогли решить. Конструктивная критика очень важна», — заявил президент Индонезии.

По словам президента, правительство будет нести ответственность за любую критику.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила поддержку страны заключению нового международного соглашения по подготовке к пандемии, переговоры по которому в настоящее время ведутся в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).