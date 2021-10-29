Сеул, 29 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 61 941 человек. Об этом 29 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 29 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 035 897 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 617 785 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 37 593 462 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2124 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 360 536.

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