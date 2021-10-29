Самара, , 12:35 — REGNUM Нарушения антиковидных мер выявили в двух торговых центрах Самары. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

На входе у посетителей проверяют температуру Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что 28 октября проверяющие посетили два торговых центра в Ленинском районе на улице Вилоновской. Проверку осуществляли как в отношении предпринимателей, так и в отношении посетителей этих торговых объектов. В результате были выявлены нарушения.

Так, в одном из торговых центров посетителей пускали без проверки наличия QR-кодов. В другом центре продавали непродовольственные товары, при этом отсутствовал прейскурант товаров.

«На всех нарушителей составлены протоколы, которые впоследствии будут направлены в суд», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Владислава Зотова.

Отмечается, что граждане и предприятия несут взаимную ответственность за соблюдение ограничительных мер.

Так, в торговом помещении был выявлен покупатель без маски.

«К ответственности будет привлечен и предприниматель, допустивший нахождение на территории магазина посетителя без средств индивидуальной защиты, и сам посетитель», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 25 октября в регионе начали действовать новые ограничительные меры. До их снятия будут закрыты организации сферы услуг, кроме тех, которые выполняют неотложные работы, а также объекты торговли, в которых не продаются продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости. При этом торговые точки, в которых продаются непродовольственные товары, должны иметь прейскурант, в котором должно содержаться не менее 30% товаров первой необходимости. Посещение крупных торговых центров и торговых помещений площадью свыше двух тысяч квадратных метров разрешается только при наличии документа, удостоверяющего личность, сертификата о вакцинации либо справки о перенесённом заболевании.