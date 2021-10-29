Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 29 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Европейская спутниковая система наблюдения «Коперник» зафиксировала на острове Пальма число разрушенных лавой вулкана зданий до 2 183, еще 113 находятся в зоне риска. Об этом пишет испанское издание La Razón.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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Отмечается, что таким образом общее число пострадавших зданий достигло 2 296.

Согласно последней оценке, площадь, покрытая лавой, составляет 905,46 га.