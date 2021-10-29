Москва, 29 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Из-за ухудшения инфляционных ожиданий жителей РФ возникают риски импульсивного или кризисного потребления, за которым может следовать значительный спад благосостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Денежно-кредитная политика ЦБ РФ способствует восстановлению ценовой стабильности, которая необходима для инвестиций, повышения благосостояния граждан и экономического роста, — уверен он. — Эта политика приведёт к существенному снижению темпов роста цен и инфляции как в общем, так и в личном измерении. Кроме того, она не создаёт серьёзных ограничений или помех для экономического роста. Центральный банк в текущих условиях стремится ограничить избыточный спрос, который не может быть удовлетворён полностью из-за объективных ограничений. Проводимая ДКП в условиях фактического недопроизводства является адекватной текущей ситуации и оправданной».

Как полагает Сафонов, в случае сохранения сентябрьских тенденций дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики Банка России будет оправданным.

«Из-за ухудшения инфляционных ожиданий возникают риски импульсивного или кризисного потребления, за которым может следовать значительный спад благосостояния и повышение рисков для финансовой устойчивости. В результате нынешние высокие темпы роста цен станут не временным, а постоянным явлением, — сказал Сафонов. — Для купирования этих угроз, а также замедления динамики цен в перспективе 1−2 лет и необходима более жесткая ДКП, а также повышение кредитно-депозитных ставок в розничном сегменте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что именно ужесточающаяся денежно-кредитная политика ЦБ РФ будет сдерживать в РФ промышленный рост.