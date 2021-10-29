Москва, 29 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Второй год подряд власти России увеличивает объемы социальной помощи населению. Важно отметить, что поддержка выливается не только прямыми финансовыми вливаниями гражданам, но и реализуется через продуманные социальные и инвестиционные программы развития регионов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

«На мой взгляд, сегодня нужно преследовать две краткосрочные цели: повысить качество и уровень жизни нуждающихся и стратегически развивать программы социальных инвестиций, благодаря которым будет расти уровень человеческого капитала, а не сиюминутные выплаты.

В предложении об освобождении льготных групп населения от автомобильного налога есть рациональное зерно. Однако при его масштабировании на всю Россию вскроется очень много невидимых доселе нюансов.

Пожилые люди вмиг повсеместно могут оказаться владельцами личных автотранспортных средств, которые на их имя перепишут родственники в надежде сократить налоговое бремя.

Автотранспортный налог — это история местного бюджета, не все регионы России так финансово благополучно чувствуют себя по сравнению с Москвой, Краснодарским краем, Татарией или Санкт-Петербургом.

Было бы логично на фоне впечатляющего профицита бюджета продолжить реализацию социальной политики на федеральном уровне. Выполнение таких программ находиться под эффективным и прозрачным контролем, реализуемые инициативы понятны всем на местах в любом уголке страны и истолковываются одинаково.

Вполне возможно, что стоило бы рассмотреть идею об освобождении от автомобильного налога всех автовладельцев в возрасте от 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, государство сделало бы поблажку тем, чья планка возраста для выхода на пенсию поднялась.

Есть и масса других интересных вариантов для очень привлекательного решения задач налогообложения автолюбителей. Здесь большие просторы для реализации маркетинговых и коммуникационных задач у автопроизводителей.

Например, в рамках кампаний по продажам новых автомобилей отечественной сборки освобождать их обладателей от выплаты автоналога на 5−10 лет.

Бизнесу нужно умнее и эффективнее вовлекаться в реализацию социальных программ совместно с государством, возможностей для выгодного взаимодействия здесь действительно много», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионеров следует освободить от уплаты транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с., полагает депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР).

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