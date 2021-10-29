Швейцария, 29 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в список футболистов, претендующих на приз лучшему игроку мира 2021 года. Об этом 29 октября сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

Азмун стал единственным представителем Российской премьер-лиги (РПЛ) в списке кандидатов. В нынешнем сезоне он сыграл в 14 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

В список также вошли нападающий ПСЖ Лионель Месси, форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и другие футболисты.