Красногорск, 29 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели в Подмосковье бывшего замглавы штаба Воздушно-десантных войск РФ, генерал-майора в отставке Анатолия Белянина, начал Следственный комитет. Об этом 29 октября сообщает ФАН со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Эмблема СК РФ

«Следователи начали проверку по факту гибели бывшего заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майора в отставке Анатолия Белянина», — говорится в материале агенства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что генерал-майор в отставке, бывший первый заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил с собой в Московской области.