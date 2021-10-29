Тутаевский район Ярославской области поставил рекорд по благоустройству
Тутаев, Ярославская область, 29 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области в 2021 году благоустроили рекордное количество объектов — 40. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.
Работы велись по программам благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда» и губернаторскому проекту «Решаем вместе!».
Всего с 2017 по 2021 год в районе благоустроен 101 объект. Например, в Тутаеве в Парке отдыха появились две игровые площадки. Волжскую набережную на правом берегу благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
На левом берегу Волги благоустроены Городской парк и центральная площадь Ленина, реализуется проект «Восхождение к адмиралу Ушакову».
Администрация района планирует продолжать участвовать в различных конкурсах и привлекать на благоустройство средства различных бюджетов.