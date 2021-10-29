Тутаев, Ярославская область, 29 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области в 2021 году благоустроили рекордное количество объектов — 40. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Благоустройство в Тутаеве

Работы велись по программам благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда» и губернаторскому проекту «Решаем вместе!».

«Такого числа точек роста территории до этого никогда не было. Главным, абсолютно приоритетным требованием к подрядчикам всегда остается качество материалов и произведенных работ. К примеру, торжественно открыли большой комплексно благоустроенный социально важный объект — Юбилейную площадь в Тутаеве. Она стала не только украшением и новой достопримечательностью города, но и точкой притяжения жителей всех возрастов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Благоустройство в Тутаеве

Всего с 2017 по 2021 год в районе благоустроен 101 объект. Например, в Тутаеве в Парке отдыха появились две игровые площадки. Волжскую набережную на правом берегу благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

На левом берегу Волги благоустроены Городской парк и центральная площадь Ленина, реализуется проект «Восхождение к адмиралу Ушакову».

«Уже сейчас смотрим вперед, подготовили качественную документацию на 22 дворовые территории, которые планируем благоустроить в 2022 году. Также собираемся благоустроить сквер у молодежного центра «Галактика» и отдела ЗАГС. Жители активно голосовали за включение этих объектов в программу благоустройства, мы вместе с ними и с депутатами Ярославской областной думы и муниципального совета района работаем в одной команде для достижения поставленной цели», — рассказал Дмитрий Юнусов.

Благоустройство в Тутаеве

Администрация района планирует продолжать участвовать в различных конкурсах и привлекать на благоустройство средства различных бюджетов.