Пенза, 29 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 375 случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные 29 октября опубликованы общероссийским оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе заболели 363 жителя. По информации на 29 октября, с начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 79 446 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 58 932 пациента, в том числе за сутки — 26 человек.

Скончались за время наблюдения 3464 ковид-пациента, из них 24 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко количество инфекционных коек увеличили до 870 единиц, реанимационных коек — до 72.

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