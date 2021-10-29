Мадрид, 29 октября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Национальный географический институт Испании зарегистрировал 62 землетрясения до 7:32 по местному времени, 18 из них магнитудой выше 3. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Самое мощное из них — магнитудой 3,9, зарегистрированное с магнитудой на глубине 11 километров.

Организация зафиксировала ещё два землетрясения в городе Фуэнкальенте магнитудой 3,4 на глубине от 13 до 14 километров и еще одно — магнитудой 3,6 в Вилья-де-Мазо.