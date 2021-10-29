Ульяновск, , 12:26 — REGNUM В Ульяновской области не будут отменять Дельфийские игры, но они состоятся в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Инструменты Марина Каширская © ИА REGNUM

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Соревнования будут идти три дня, с 30 октября по 1 ноября. В рамках Дельфийских игр, которые состоятся в 12-й раз, представлено 25 номинаций, в том числе будут участвовать юные музыканты, художники, солисты, фотографы, актёры, дизайнеры, танцоры.

Жюри оценит более 600 работ, представленных участниками. В качестве главного судьи выступит Елена Львова, а в качестве члена жюри в номинации «Цирк» Михаил Львов — преподаватели высшей категории Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.И. Румянцева (Карандаша).

Глава минкультуры Ульяновской области Евгения Сидорова отмечает, что игры пройдут дистанционно из-за неблагоприятной эпидемической обстановки с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 94 524 случая заражения коронавирусом, выздоровели 83 487 человек, умерли 2989 пациентов.

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