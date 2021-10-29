Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от COVID-19 умерли 33 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали 22 женщины в возрасте от 58 до 93 лет и 11 мужчин в возрасте от 56 до 89 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

За весь период в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 7 679 человек.

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