Москва, , 12:22 — REGNUM За последние сутки в России выявили 7511 случаев заражения коронавирусом, сообщает 29 октября оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Днём ранее в городе выявили 8440 заражений коронавирусом.

За сутки госпитализировали 1609 человек, медицинскую помощь при помощи оборудования по искусственной вентиляции лёгких получает в настоящее время 727 человек.

Также в штабе рассказали, что за сутки от ковида умерли 93 пациента, выздоровели 5134 человека.

«Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация», — отметили авторы сообщения. Они призвали сделать прививку в одном из центров вакцинации.