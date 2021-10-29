Севастополь, , 12:21 — REGNUM В Севастополе подтверждён 351 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 29 октября в пресс-службе правительства города. Накануне, 28 октября, сообщалось о 345 новых заразившихся коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки скончались 14 севастопольцев в возрасте от 57 до 92 лет с COVID-19, выздоровевшими признаны 249 пациентов. Всего в городе положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 338 человек, выздоровели 32 589 человек, 1 326 умерли.

На 29 октября в городе прививку от коронавируса получили 176 496 человек, в том числе оба компонента — 151 078 жителей.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября въезд в Севастополь и выезд из него будет возможен только для граждан, имеющих подтверждение о вакцинации либо перенесённом коронавирусе.