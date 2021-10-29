Якутск, 29 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. По факту гибели двоих якутян на пожаре в Верхневилюйске возбуждено уголовное дело. У двоих из пострадавших во время возгорания детей обожжено 50% поверхности тела, их перевозят на лечение в Якутск, написал телеграм-канал 14News.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

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По информации следственного управления СК РФ, дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются причины и обстоятельства пожара, изъяты предметы, относящиеся к делу. По информации из соцсетей, причиной пожара могло стать зарядное устройство телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара в Верхневилюйском районе Якутии, в котором погибли два человека и пострадали трое детей, названы нарушения правил эксплуатации электрических устройств. Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном доме, погибли женщина и молодой человек.