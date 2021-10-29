Казань, , 12:21 — REGNUM В Татарии за минувший день выявили 183 носителя коронавируса, накануне заболели 176 человек. Таким образом, всего по состоянию на 29 октября зарегистрировано 30 416 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Выздоровели за время пандемии 25 103 ковид-пациента, скончались 963 носителя вируса. За сутки выписали по выздоровлении 118 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на восемь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии иммунизацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 28 октября прошли 1 млн 497 тыс. 684 человека, прирост за сутки составил 29 252 жителя. Вторую прививку антиковидными вакцинами получил 1 млн 19 тыс. 541 человек. Повторно вакцинированы 25 654 жителя республики.

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