Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM Ещё 620 носителей коронавируса выявили за истекшие сутки в Ростовской области. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 29 октября. Это на два случая заражения больше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (202), Таганроге (31), Волгодонске (28), Шахтах (26), Новочеркасске (23), Новошахтинске и Азове (по 17), Каменске-Шахтинском (14) и Аксайском районе (12). Около 20% новых носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 16,5% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 154 828 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 130 731 носитель инфекции.

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