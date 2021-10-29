Москва, , 12:19 — REGNUM Провокационным назвали в Госдуме заявление зампомощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер о том, что всем союзникам Вашингтона следует снять ограничения на предоставление Киеву оборонных систем поражающего действия.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Заявление не просто провокационное. Подобные высказывания со стороны американских высокопоставленных лиц напрямую подрывают мирный процесс на юго-востоке Украины», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Попустительство Запада по отношению к военной агрессии Киева в Донбассе будет вести к дальнейшей эскалации, указал парламентарий.

«Недавнее применение Украиной беспилотника Bayraktar TB2 в нарушение всех установленных запретов — яркое тому подтверждение. В Париже и Берлине в связи с этим выразили обеспокоенность, но ведь совсем недавно в Брюсселе рассматривали возможность создания на Украине военной учебной миссии Евросоюза. На что тогда рассчитывают в западных столицах? В Киеве такие шаги воспринимают как развязывание рук», — подчеркнул Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зампомощника шефа Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований заявила о том, что страны — союзники Соединенных Штатов должны снять ограничения на поставки вооружений на Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон призвал союзников снять ограничения на экспорт оружия Украине