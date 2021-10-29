Порт-о-Пренс, 29 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Порт-о-Пренсе приземлился самолет из американского Техаса с 53 депортированными гражданами Гаити, включая 13 детей. Об этом сообщила агентству EFE Международная организация по миграции, которая оказывает помощь репатриантам по их прибытии.

U.S. Navy Беженцы с Гаити

В нескольких палатках ведется прием депортированных из США граждан.

Всем прибывшим дают еду, проверяют на COVID-19 и дают некоторые рекомендации. В работе участвуют как сотрудники Международной организации по миграции, так и представители ЮНИСЕФ и «Красного Креста».