Москва, , 12:17 — REGNUM В действиях депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина очевидны составы уголовного преступления, отметил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

Лось

«Если бы Рашкин был единороссом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности», — рассуждает Хинштейн в телеграм-канале.

В действиях Рашкина очевидны составы, как уголовного преступления (ст. 258 УК РФ — незаконная охота), так и административного правонарушения (ст.12.26 КоАП — отказ от медосвидетельствования), перечислил депутат.

«Но, поскольку Рашкин — депутат от КПРФ, ждём обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», — резюмировал Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Парламентарий отказался пройти медосвидетельствование на алкоголь.

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