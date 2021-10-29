Ростов-на-Дону, 29 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Охотничьим инспекторам Ростовской области передали ключи от 15 автомобилей повышенной проходимости. Техника обновляется в целях более эффективной работы по поиску браконьеров.

Илларион Прянишников. Конец охоты. 1884

Это не первое обновление техники в 2021 году. Ранее инспекторам были переданы четыре новых автомобиля, а также квадрокоптеры. Подвижной состав власти намерены полностью обновить к 2023 году.

С начала года на Дону выявлено 565 нарушений в сфере охоты. Все нарушители привлечены к ответственности.