Белгород, , 12:19 — REGNUM В Белгородской области 29 октября подтверждено 343 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Зарегистрировано четыре летальных исхода. Ещё 4 828 жителей подали заявки на вакцинацию от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрирован 61 779 случаев заболевания COVID-19. Справились с заражением 52 512 человек, из них 205 выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 300 пациентов.

В стационарах находятся 2 652 человека, в том числе 155 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 5 315 жителей, самоизоляцию соблюдают 21 149 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 записался 822 621 человек, двукратную процедуру прошли уже 748 464 жителя.