Ульяновск, , 12:14 — REGNUM В Ульяновской области победили коронавирус ещё 530 пациентов и подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 29 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 94 524 случая заражения коронавирусом, из них за сутки заразились 577 человек.

Победили коронавирус ещё 530 пациентов, в результате число вылечившихся достигло 83 487 человек. Доля выздоровевших в целом составляет 88,32%.

Умерли от ковида в Ульяновской области 2989 пациентов, в том числе за последние сутки скончались 22 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября) будет приостановлена работа спортивных учреждений.

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