Мурманск, , 12:13 — REGNUM В морских портах России сидят монополисты, поэтому пора развивать конкуренцию и искать инвесторов, считает председатель правления межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, в прошлом руководитель Мурманского морского рыбного порта Валентин Балашов. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

Морской порт Мурманска Марина Захарова © ИА REGNUM

«Раньше портами «рулили» руководители государственных предприятий, ничего не развивали, а сейчас на их место уселись крупные частные холдинги или госкорпорации. Они занимаются своим углем или нефтью, а все остальное их не интересует», — отметил эксперт.

Напомним, что на президиуме Госсовета по транспортной стратегии России до 2030 года президент России Владимир Путин раскритиковал состояние дел в российских портах. «У нас 67 морских портов работают и только шесть из них загружены на полную мощность, а 61 — недогружены, мягко говоря… Мы принимали решения о развитии этой системы, а они так и не доведены до полного исполнения», — заявил он.

По мнению Балашова, такой «ход мысли безусловно правильный». «Пора уже страну развивать, в том числе и стратегические транспортные коридоры, включая морские порты и железнодорожные подъезды к ним. Транспортный потенциал России огромен. Но следует понимать, что новые объекты стратегической транспортной инфраструктуры реализуются небыстро, не за год-два или три», — добавил он.