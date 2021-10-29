Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Во время большей части пандемий коронавируса уровень инфицирования в Швеции на душу населения был выше, чем в среднем по ЕС. Однако в настоящее время все обстоит с точностью наоборот. Об этом 29 октября написала газета SvD.

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Прошлым летом, когда разница была наибольшей, количество подтвержденных случаев на одного жителя в Швеции было более чем в десять раз выше, чем в среднем по ЕС. Однако в последнее время в Швеции был один из самых низких уровней заражения в Европе.

«Ну, не стоит трубить о победах раньше времени», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, когда издание попросило его прокомментировать статистику.

Что касается смертей от COVID-19, то в прошлом году в расчете на душу населения в Швеции их было на 15% ниже, чем в среднем по ЕС.

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