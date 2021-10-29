Берлин, , 12:11 — REGNUM В западной части Германии несколько судов получили сообщения о заложенных в их зданиях взрывных устройствах, после чего из них эвакуировали людей. Об этом 29 октября сообщает газета Westdeutsche Zeitung.

Эвакуация Цитата из к/ф «Извержение». реж Ли Хэ-джун, Ким Бён-со. 2019. Южная Корея

По данным источника, немецкой полицией был получен список с объектами в земле Северный Рейн — Вестфалия, в котором указывалось, что эти объекты заминированы.

Также указывается, что в этом перечне в том числе оказался Высший земельный суд в Дюссельдорфе и центр юстиции в Вуппертале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вечером 28 октября эвакуировали находившихся в Театре оперы и балета людей.