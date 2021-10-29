Стокгольм, , 12:15 — REGNUM Недавно опубликованные документы показывают, что сотрудники шведской спецслужбы SÄPO (аналог российской ФСБ) проводили в центре Стокгольма секретную операцию в ту же ночь, когда был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Об этом в журнале Kvartal написал доцент кафедры теоретической философии Ян Альманг.

Улоф Пальме Ministry of the Presidency. Government of Spain

По его словам, меморандум о секретной операции был написан через два года после убийства, о чем группе по расследованию убийства Пальме стало известно в 2018 году.

Напомним, что вскоре после убийства Пальме 28 февраля 1986 года полиция получила сообщения о мужчинах с рациями, которые, как утверждается, находились неподалеку от четы Пальме. Затем специальное расследование показало, что за Пальме, вероятно, наблюдали за день до убийства.

В своей статье Альманг утверждает, что даже если бы это была просто «обычная» операция SÄPO, ее проверка могла бы помочь пролить свет на обстоятельства громкого убийства.